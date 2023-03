Een behandeling voor borstkanker wordt alleen nog terugbetaald in een erkende borstkliniek. Dat heeft minister Frank Vandenbroucke besloten. In andere centra hebben patiënten 30 procent meer risico om te overlijden binnen de vijf jaar.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, al kunnen ook mannen eraan lijden. Het verdict valt in België jaarlijks 10.500 keer. Een op de zeven vrouwen in dit land zal er ooit mee te maken ...