Tim Merlier knalt als een raket naar tweede opeenvolgende winst in Nokere Koerse

Tim Merlier heeft Danilith Nokere Koerse op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step was na 194 kilometers en een enerverende finale met een aantal valpartijen de snelste in de sprint op de kasseien van Nokereberg.

Pas op de beklimming van Nokereberg werden de laatste drie vluchters, met daarbij de Belgen Florian Vermeersch en Sep Vanmarcke, gegrepen door Bert Van Lerberghe, de lead-out voor Merlier. De Belgische kampioen maakte het autoritair af, goed voor zijn zesde zege dit seizoen.

‘In de laatste twee ronden werd er vol gekoerst’, aldus Merlier na de finish. ‘Het was moeilijk om de controle te houden. Gelukkig had ik een heel sterke Bert Van Lerberghe bij, die bijna alles rechthield. Echt klassewerk, bijna onbeschrijfelijk. Een droom.’

Al was Merlier ook niet volledig tevreden. ‘Mijn sprint was niet zo indrukwekkend als vorig jaar, maar toch genoeg voor de zege. Daar ben ik dan wel tevreden mee, voor mezelf en voor de ploeg. Ik bewijs waarom ze mij gehaald hebben. Het is blijkbaar ook de eerste keer dat een Belgische kampioen Nokere-Koerse wint, dat is mooi.’

