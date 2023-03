U studeert geen burgerlijk ingenieur? Dan bent u een dutsje (volgens Gwendolyn Rutten)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Dutsjes

‘Het gaat over een heel specifieke opleiding, niet over de dutsjes van de academische wereld in Vlaanderen, het gaat bijna over de elite, het gaat over de studenten burgerlijk ingenieur.’ Eindelijk iemand, of toch Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open VLD), die het zegt in het Vlaams Parlement. Er is maar één richting die ertoe doet, slechts één master waarmee men zich echt master mag noemen. Bijna de elite dus! En dus begrijpt Rutten – zelf ocharme licentiaat in de rechten – de vraag van de burgies om hun masteropleiding in het Engels aan te bieden. ‘Zodat ze meekunnen in de wereld, zodat ze Flanders Technology & Innovation op de kaart kunnen zetten, vanuit dat zelfbewuste Vlaanderen.’

Allemaal goed en wel voor de N-VA – ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt dat burgerlijk ingenieur niet zomaar een richting is, maar een pronkstuk van de kennisregio Vlaanderen – alleen moet dat pronkstuk ook aan ten minste één universiteit in het Nederlands kunnen worden gevolgd. ‘Het gaat om de schrapping van twaalf Nederlandstalige opleidingen. 850 studenten, om precies te zijn, volgen vandaag een Nederlandstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur. De rectoren vragen om die te schrappen. Dan zeg ik: nee, niet met mij, niet met deze Vlaamse regering.’

Tiktok

Wie op Tiktok wil, zal dat voortaan niet meer kunnen in het Brussels Parlement. Dat heeft woensdag beslist om de toegang tot de app te blokkeren op alle door de diensten van het parlement beheerde datanetwerken, met inbegrip van het wifinetwerk dat toegankelijk is voor bezoekers. De beslissing geldt voor zes maanden en zal bij het begin van het volgende parlementaire jaar worden geëvalueerd.

Het parlement roept daarnaast de volksvertegenwoordigers, fractiemedewerkers en de personeelsleden van het Brussels Parlement die gebruikmaken van Tiktok, op om die te verwijderen van privétoestellen waarmee ze gegevens delen met het parlement.

Steeds meer regeringen en parlementen verbieden Tiktok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel, uit angst voor datadiefstal en spionage. De afgelopen tijd kwam er al een verbod vanuit de Vlaamse en federale overheid en verbood ook de Brusselse regering het gebruik op diensttoestellen.

Gratis tickets!

Achttienjarigen die een zomer met een gratis treinpas doorheen Europa willen reizen, kunnen zich opnieuw wenden tot de Europese Jongerensite. Daar kunnen ze tot 29 maart een gooi doen naar een van de 35.000 tickets die de Europese Commissie in de aanbieding heeft.

De Commissie lanceerde woensdag de voorjaarsoproep voor jongeren geboren tussen 1 juli 2004 en 30 juni 2005. Wie zich aanmeldt en vijf quizvragen en één schiftingsvraag beantwoordt, maakt kans om tussen 15 juni 2023 en 30 september 2024 maximaal dertig dagen gratis per trein door Europa te reizen. Ze zullen daarbij ook korting genieten op tal van activiteiten.

Via DiscoverEU, zoals het programma heet, zijn sinds 2018 ruim 212.000 passen verdeeld onder 916.000 kandidaten. Bij de selectie wordt voor elke lidstaat een aantal passen toegekend. Bij de laatste najaarsoproep van oktober 2022 behoorden bijna 1.200 Belgische jongeren tot de gelukkigen, op een totaal van 47.700 uitgedeelde treinpassen.

