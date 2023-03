Tussen water en vuur

In Pakistan zijn er gevechten gaande tussen de Pakistaanse politie en aanhangers van Imran Khan. Die laatsten verzamelden zich dinsdag buiten zijn huis in de oostelijke stad Lahore, met als doel de arrestatie van de voormalige premier te voorkomen. De politie probeert Khan te arresteren omdat hij niet voor de rechtbank was verschenen na beschuldiging van diefstal. Een plaatselijke rechtbank heeft de arrestatie uitgesteld, die kan pas vanaf donderdag plaatsvinden.