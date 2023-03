Wie aan ernstig haarverlies of kaalheid lijdt, bijvoorbeeld na chemotherapie, kan kiezen voor een pruik of ‘haarwerk’. Wat moet dat kosten?

Echt of synthetisch

‘Onze klanten zijn mensen die hun haar verliezen door chemotherapie of alopecia’, vertelt Luc Vermeersch van Beauty Hairconcept in Nazareth, gespecialiseerd in haar- en hoofdhuidproblemen ...