Is er nog hoop in Iran na de vergiftigingen en de repressie?

Iran wordt geteisterd door een golf van vergiftigingen in meisjesscholen. De vermoedelijke vergiftigingen vinden plaats in de nasleep van de protestbeweging die ontstond na de dood van Mahsa Amini. Wat zit er achter de aanvallen op schoolgaande meisjes? Hoe ziet het verzet er nu uit? En, tussen de protesten en vergiftigingen door, hoe ziet de toekomst er nu uit voor meisjes en vrouwen in Iran?