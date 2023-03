Kamer wil pensioenextra’s De Croo en Bracke ‘recupereren’

De bijkomende uittredingsvergoeding voor de Kamervoorzitters is wel degelijk een vorm van pensioen en bovendien onwettig. De Kamer wil de bedragen terugvorderen, maar dat wordt lastig.

Het Bureau boog zich vanmiddag over de bijkomende uittredingsvergoeding die werd uitbetaald aan wijlen Jean Defraigne (MR, 315.635 euro), Charles-Ferdinand Nothomb (Les Engagés, 384.699 euro) en Raymond Langendries (Les Engagés, 256.881 euro), en nog steeds wordt uitbetaald aan Herman De Croo (Open VLD, 210.819 euro) en Siegfried Bracke (N-VA, 126.015 euro). In totaal betaalde de Kamer 1,294 miljoen aan haar voormalige voorzitters.

Het Bureau besliste dat de regeling geschorst blijft en weldra ‘definitief wordt herzien’. De Kamer wil verder ‘recupereren wat kan gerecupereerd worden’. Er komt ook een audit van het Rekenhof naar de bedrijfsvoering in de Kamer. Ten slotte worden nog ‘bijkomende juridische stappen onderzocht’. De beslissing volgt op nieuwe adviezen van twee advocatenkantoren (Younity en Renson). Over de onwettigheid lijkt iedereen het eens, maar het terugvorderen van de bedragen wordt lastig.

Onwettig

De bijkomende uittredingsvergoeding is wel degelijk onwettig. Daarvoor gelden twee argumenten. Vooreerst wijzigde het College van Quaestoren, dat de niet-politieke werking van het parlement (lonen, ambtenaren, etc.) regelt, in 1998 een sedert 1971 toegekende rente aan de Kamervoorzitters in een ‘volledig belastbare uittredingsvergoeding’. Maar de instelling is niet bevoegd om die omzetting op eigen houtje te beslissen. Dat is een zaak voor het Bureau, die regelt de politieke werking en bepaalt bijgevolg de vergoedingen.

Volgens advocatenkantoor Younity moet de bijzondere uittredingsvergoeding als een vorm van pensioen worden bekeken, in tegenstelling tot wat Siegfried Bracke beweert. Het haalt daarvoor vier argumenten aan: de berekeningswijze is intrinsiek verbonden aan het rustpensioen, er bestaat een leeftijdsvoorwaarde (60 jaar), de rechten zijn overdraagbaar naar de weduwe (een tweede pensioenpijler) en de Kamer beschouwde de rente van meet af aan als een bijkomend pensioen.

Wet-Wijninckx

In het kader van een besparingsoperatie voerde de regering-Martens in 1981 de zogeheten Wet-Wijninckx in: de wet legde het maximumpensioen voor de publieke sector vast. Geïndexeerd bedraagt dit op dit moment 7.813,4 euro bruto per maand. Al snel bepaalde een parlementaire werkgroep in hetzelfde jaar dat ook de pensioenen van de politici onder dat systeem moesten vallen. De uittredingsvergoeding kwam er net om die grens te omzeilen.

De pensioenkas betaalt het rustpensioen, de begroting van de Kamer betaalt de uittredingsvergoeding. De twee advocatenkantoren kunnen zelf niet uitmaken of de Kamervoorzitters die van het systeem genieten/genoten het maximumbedrag overschrijden/overschreden. In elk geval is de norm van toepassing. Als die wordt overtroffen, moet eerst het rustpensioen worden verminderd. Dat heeft gevolgen voor de terugbetaling.

Terugvorderen

Bij de terugvordering door de pensioenkas is de verjaringstermijn slecht zes maanden, weet Younity. Dat kan worden opgekrikt naar vijf jaar als er sprake is van ‘verzuim, opzet of bedrog van de schuldenaar’ (in dit geval de pensioenkas van de Kamer of de Kamer zelf). Dezelfde verjaringstermijn is van toepassing als er bij de schuldeiser (Bracke of De Croo) sprake is van ‘verzuim, opzet of bedrog’. Dat moet het Bureau van de Kamer uitmaken.

Advocatenkantoor Renson spit de kwestie verder uit. Het Bureau kan kiezen tussen de opheffing of de intrekking van de maatregel. In tegenstelling tot een opheffing gaat een intrekking gepaard met terugwerkende kracht. Dat geeft meer armslag. Het komt erop neer dat de gelden moeten worden terugbetaald omdat – gezien de onwettelijkheid – er van een beslissing nooit sprake is geweest. De onwettelijkheid stelt niemand in vraag. Wel moet de Kamer zich afvragen of de feiten ernstig genoeg zijn. Het Bureau antwoordt hierop alvast bevestigend.

Bij een intrekking is er sprake van ‘ongerechtvaardigde verrijking’. Toch wijst Renson op talloze juridische moeilijkheden waaronder de verjaring en het feit dat de Kamer ‘zijn eigen verarming in de hand heeft gewerkt’. Vermits er tot vorig jaar nog bedragen zijn uitgekeerd, kan de verjaring worden omzeild. De Kamer kan zich burgerlijke partij stellen bij een eventuele strafklacht. Maar Renson vraagt zich dan af tegen wie die strafklacht dan moet zijn gericht.

Lees ook