Bosbranden! Overstromingen! Miljoenen mensen op de vlucht! Wie zijn scifi zo dystopisch én zo realistisch mogelijk wil, moet bij Extrapolations zijn. De reeks op Apple Tv+ bombardeert je met grote namen en de vreselijke gevolgen van klimaatverandering. Maar ze is veel te cartoonesk.

Extrapolations Op Apple Tv+

Het is 2037 en op de klimaattop COP42 tracht de internationale gemeenschap te redden wat er te redden valt. Want ja, het is intussen echt wel slecht gesteld met onze ...