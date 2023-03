Demir trekt streep door containerdorp in Kampenhout: ‘Doorzetten zou misdrijf zijn’

Zowel de gemeente Kampenhout als Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) verzetten zich tegen de komst van een containerdorp voor asielzoekers. Doorzetten zou een misdrijf zijn, aldus de minister van Omgeving.

Twee keer post voor staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) vandaag. En twee keer in verzet tegen de plannen om een tijdelijk opvangcentrum voor ongeveer 400 asielzoekers te bouwen in Kampenhout. Het uitgekozen terrein was het voormalige militair domein in het Hellebos, waar een slipschool van de federale politie gevestigd was.

Een eerste brief is van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het document, dat De Standaard kon inkijken, trekt eigenlijk meteen al een streep door de plannen. ‘Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan dit een project genoemd worden dat de draagkracht van de omgeving en de kwetsbare natuur bedreigt,’ zo schrijft minister Demir. Voor het parlement had ze het zelfs over een milieumisdrijf. ‘Als men toch zou doorzetten is dat een milieu-inbreuk en dat is een misdrijf. Dat is vervolgbaar. Dan zal ik de afdeling handhaving inzetten’, citeert persagentschap Belga.

In de brief somt de minister verschillende redenen op. Zo zal het militair domein op korte termijn als natuur- of bosgebied aangeduid worden via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het omliggend bosgebied is ook als ‘biologisch zeer waardevol’ beoordeeld, zegt Demir. Zaken zoals een containerdorp ‘zijn slechts mogelijk indien ze geen negatieve significante impact veroorzaken, geen onvermijdbare en onherstelbare schade aanrichten, en er geen alternatieven zijn die minder schade aan de natuur betekenen’, waarschuwt Demir, die lang niet overtuigd is dat die voorwaarden zouden vervuld kunnen worden. Hoe dan ook is een milieueffectenrapport aangewezen, klinkt het.

‘Zelfs geen tiny house’

Demir verwijst ook naar haar eerdere beslissing om geen omgevingsvergunning toe te staan aan de federale politiediensten voor de uitbreiding van de slipschool op dezelfde site. ‘Het is haast onmogelijk dat een containerdorp dan wel zou kunnen. Zelfs een tiny house zou onmogelijk zijn’, zei Demir in het Vlaams Parlement woensdagnamiddag. Daar noemde ze het project ‘allerminst evident’. Om dat in te zien moet je geen ‘raketgeleerde’ zijn, sneerde Demir naar de federale regering, met wie er nog geen overleg is gebeurd – ‘zo gaat dat in dit land, daarom mijn brief’.

‘Onhaalbaar’

Ook de gemeente Kampenhout kant zich tegen de plannen van de federale regering om een tijdelijk asielcentrum in het Hellebos te bouwen. Dat laat burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) woensdag weten aan Belga.

Nu de gemeente de plannen meer in detail heeft bekeken, stelt het bestuur vast dat de locatie ‘niet geschikt en onhaalbaar is’. ‘Vorige week zeiden we ook dat we nog enkele technische en juridische aspecten moesten uitklaren. Het ging bijvoorbeeld over de watervoorziening en de stedenbouwkundige voorschriften’, zegt burgemeester Leaerts. ‘Dat hebben we nu gedaan, en daaruit blijkt dat het Hellebos geen geschikte locatie is.’

Volgens het eigen ingewonnen juridisch advies, is het enkel aan de gemeente zelf om al dan niet een vergunning af te leveren voor het asielcentrum. ‘Als die aanvraag er komt vanuit de regering, zullen we die dus weigeren’, zegt de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft een aangetekende brief verstuurd aan premier Alexander De Croo (Open VLD) en aan staatssecretaris De Moor, en wacht nu op een officieel antwoord.

‘Andere oplossing zoeken’

In het Vlaams Parlement zagen partijen die federaal in de meerderheid zitten de bui al hangen, zo ook CD&V. ‘Er is nog geen aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend. De regie moet ook nog nagaan of de inplanting van wooncontainers op die plek juridisch, technisch en politioneel wel mogelijk is. Ik maak op uit uw brieven dat daar twijfels over bestaan, maar ook het gemeentebestuur van Kampenhout is daar sceptisch over. Wel, laat ons duidelijk zijn, ook voor de CD&V-fractie zijn de vergunningsregels er voor iedereen en ze zullen ten volle gerespecteerd moeten worden’, zei Karin Brouwers.

‘Ik sluit mij daar namens de Groen-fractie bij aan’, zei Stijn Bex. ‘Vergunningsregels moeten gerespecteerd worden. Als er op die plek geen containerdorp kan komen, dan moet er een andere oplossing gezocht worden.’

Lees ook