Europees Parlement vraagt leefloon boven armoedegrens te tillen

In België ligt het leefloon (809 euro voor een alleenstaande) vandaag onder de armoedegrens (1.085 euro). Dat is in de meeste andere Europese lidstaten overigens ook zo. Armoedeorganisaties vragen al lang om het leefloon daarom op te trekken. Ze krijgen nu steun vanuit het Europees Parlement.

Dat vraagt in een rapport een richtlijn van de Europese Commissie, die de Europese lidstaten zou dwingen om het leefloon op te trekken. ‘Alleen zo kunnen we een fatsoenlijk leefloon afdwingen’, zegt Europees Parlementslid Sara Matthieu (Groen), hoofdonderhandelaar van het rapport. Daarnaast vraagt het Parlement ook de automatische toekenning van sociale rechten, wat moet voorkomen dat mensen in problemen niet de hulp krijgen waarop ze recht hebben.

Met een rapport oefent het Europees Parlement druk uit op de Commissie, maar het is aan haar om te beslissen of ze er iets mee doet of niet. Een politieke consensus is er niet. In eigen land stelt de N-VA bijvoorbeeld voor om het leefloon te verlagen in plaats van te verhogen. Volgend jaar zijn er nieuwe Europese verkiezingen.

