Centre Pompidou breidt imperium verder uit

Het Centre Pompidou trekt naar Saudi-Arabië voor een grootschalig museumproject. Het mikt ook op een satelliet in Korea.

Het Centre Pompidou heeft een contract getekend voor een nieuw museum, gewijd aan kunstenaars uit de Arabische wereld. Dat meldt Le Monde. Het moet in 2027 of 2028 verrijzen in de woestijnstad Al-Ula, in het noordwesten van het koninkrijk.

De archeologische site van Al-Ula is werelderfgoed. De Saudi’s willen van de uitgestrekte regio een culturele bestemming maken. De initiatiefnemer, de Koninklijke Commissie voor Al-Ula, zal ook opdrachten geven aan kunstenaars voor grootschalige buitenprojecten.

De gesprekken waren al aan de gang sinds 2019. Ze kwamen in een stroomversnelling toen de Franse president Macron in 2021 een bezoek bracht aan de hoofdstad Riad. Het nieuwe museum voor hedendaagse kunst zal niet de naam van het Centre Pompidou dragen, maar steunt op de hulp en expertise van de Fransen. Er komt ook een tentoonstellingsprogramma. De financiële voorwaarden wachten nog op afronding.

Het Centre Pompidou heeft zijn merknaam en knowhow intussen over de hele wereld verspreid, van Malaga tot Shanghai, van Brussel tot New Jersey. De formule, soms tijdelijk, is niet telkens dezelfde. De eerste dependance kwam er in 2010, in de Franse stad Metz waar de Japanse architect Shigeru Ban een nieuw museumgebouw mocht optrekken.

Centre Pompidou-Metz Foto: ullstein bild via Getty Images

De gesprekken waren al aan de gang sinds 2019. Ze kwamen in een stroomversnelling toen de Franse president Macron in 2021 een bezoek bracht aan de hoofdstad Riad. Het nieuwe museum voor hedendaagse kunst zal niet de naam van het Centre Pompidou dragen, maar steunt op de hulp en expertise van de Fransen. Er komt ook een tentoonstellingsprogramma. De financiële voorwaarden wachten nog op afronding.

Het Centre Pompidou heeft zijn merknaam en knowhow intussen over de hele wereld verspreid, van Malaga tot Shanghai, van Brussel tot New Jersey. De formule, soms tijdelijk, is niet telkens dezelfde. De eerste dependance kwam er in 2010, in de Franse stad Metz waar de Japanse architect Shigeru Ban een nieuw museumgebouw mocht optrekken.

Ook in Seoel, in Korea, moet binnenkort een antenne van het Centre Pompidou openen in een nog te renoveren gebouw. Het wordt een samenwerking met de Hanwha-groep voor een periode van vier jaar. Aan het lenen van de merknaam is een enveloppe van 20 miljoen euro verbonden.

Lees ook