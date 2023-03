Net Brussel verantwoordelijk voor zelfdoding werknemer

Net Brussel, de Brusselse gewestelijke dienst voor Openbare Netheid, is woensdagochtend veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 36.000 euro. De correctionele rechtbank acht Net Brussel verantwoordelijk voor onvrijwillige doodslag van een van haar werknemers.

In 2016 kwam Didier Fournier om het leven door zelfdoding. Hij werkte als afvalbeheerder in het depot in Schaarbeek en werd er volgens nabestaanden en collega’s zwaar gepest door ploegbaas Michel N.

Volgens het arbeidsauditoraat was werkgever Net Brussel op de hoogte van de pesterijen, maar werd er nooit ingegrepen. Daarop vorderde het bij de correctionele rechtbank een boete van 50.000 euro tegen Net Brussel. Voor de ploegbaas zelf eiste het 6 maanden cel en een geldboete van 15.000 euro.

Volgens de advocaat van de ploegbaas waren het niet de pesterijen die tot de zelfdoding leidden, maar lag de oorzaak bij privéproblemen. Het slachtoffer was gescheiden en had weinig sociaal contact – het duurde even eer zijn lichaam werd gevonden.

Ook de advocaten van Net Brussel ontkenden elke betrokkenheid. ‘Het is een trieste zaak, maar in een rechtbank moet onomstotelijk vaststaan dat er een fout is gemaakt die rechtstreeks leidde tot de dood van het slachtoffer. En dat is hier niet het geval.’

De correctionele rechtbank volgde deze redenering niet. Net Brussel wordt schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag, voor de zelfdoding van de werknemer, die werd gepest door de ploegbaas. De rechter veroordeelde de werkgever tot een voorwaardelijke strafrechtelijke geldboete van 36.000 euro.

In het vonnis oordeelde de rechter dat Net Brussel zwaar tekort is geschoten in deze zaak. ‘Net Brussel bleef doof voor de klachten van werknemers’, klonk het. ‘Daarenboven werd de ploegbaas niet aangesproken op zijn gedrag, maar werd hij daarin zelfs aangemoedigd door Net Brussel.’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.