Laatste foto van Sanda Dia krijgt zittingszaal muisstil tijdens tweede procesdag

‘Als een vuil voorwerp, opzijgegooid na een kampeertrip.’ Zo omschreef advocaat Sven Mary het laatste beeld van Sanda Dia (20), bewusteloos en kletsnat in het gras liggend. Hij liet de foto uitvergroten en kreeg er de zittingszaal muisstil mee. De familie van Sanda geeft de toestemming om de foto – gewist door de Reuzegommers maar opgevist door de speurders – te tonen.

