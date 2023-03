Zulte Waregem ontslaat coach Mbaye Leye

Zulte Waregem gaat de laatste rechte lijn van de degradatiestrijd in zonder Mbaye Leye. De club vervangt de Senegalese coach door Frederik D’Hollander, de coach van Jong Essevee. Clubicoon Davy de Fauw keert terug als assistent.

Mbaye Leye wordt geslachtofferd na de 2-6-nederlaag tegen AA Gent van afgelopen zondag. Leye moest lijdzaam toezien hoe zijn spelers zes doelpunten slikten en besefte toen al dat er zijn ploeg een schier onmogelijke opdracht wacht.

De balans onder Leye oogt dramatisch: 23 op 87. Slechts vijf overwinningen, acht gelijke spelen en zestien nederlagen. Een doelsaldo van -28, met 67 tegengoals de allerslechtste leerling van de klas.

Het bestuur van Zulte Waregem hield tot voor kort altijd vol dat de coach niet te discussie stond, maar nu is het ontslag er toch gekomen. Het is de tweede keer in zijn prille carrière dat Leye ontslagen wordt. Vorig seizoen werd hij al na tien speeldagen de laan uitgestuurd bij Standard.

Wachten op Vormer

Er resten Essevee nog vijf duels. Vijf kansen om de nakende degradatie te voorkomen. Talisman Ruud Vormer - die in januari samen met Christian Brüls gehaald werd, maar al na zes wedstrijden een sleutelbeenbreuk opliep - kan pas ten vroegste na de interlandbreak in de strijd worden gegooid.

Zulte Waregem staat momenteel op de voorlaatste plaats, met één puntje minder dan KV Oostende en op vier punten van KV Kortrijk en KAS Eupen.