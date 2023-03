Trump over boek met brieven van beroemdheden: ‘Ze likten allemaal mijn hielen, nu doet slechts de helft dat nog’

Voormalig Amerikaans president Donald Trump wil met een brievenboek aantonen hoe ‘vals de minachting is die veel beroemdheden nu jegens hem tonen’. In het verleden schreven ze hem ‘hielen likkend’ brieven, die hij nu zal publiceren.

Letters to Trump, Donald Trumps tweede post-presidentiële boek – het eerste was een fotoboek – ligt pas volgende maand in de winkelrekken, maar het boek gaat nu al volop over de tongen. Niet het minst omdat Trump als meester-marketeer perfect weet hoe hij het in de markt moet zetten. In een ‘exclusief’ interview met de extreemrechtse website Breitbart lichtte hij alvast een tipje van de sluier, net genoeg om reactie uit te lokken.

‘Onder meer Queen Elizabeth II, prinses Diana, Richard Nixon, Oprah Winfrey en Hillary Clinton zullen worden ontmaskerd als mensen die graag mijn hielen likten’, zegt Trump aan de website. ‘Ik ken hen allemaal – elk van hen kissed my ass. Nu doet slechts de helft van hen dat nog.’

Ook Trumps zoon, Donald Trump Jr, komt op Breitbart aan het woord. Volgens hem correspondeerde zijn vader met ‘de meest interessante mensen in de wereld’. ‘Het is verbazingwekkend hoe snel hun adoratie veranderde sinds hij meegedaan heeft aan de presidentsverkiezingen. Letters to Trump toont perfect wat ze eigenlijk van hem vinden en hoe vals hun nieuwe minachting werkelijk is.’

Brieven naar Kim Jong-un

Het brievenboek bevat 150 ‘berichten’ van prominenten die Trump de voorbije veertig jaar heeft ontvangen. Dat in het boek ook brieven staan van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, deed vorige week al stof opwaaien. Op een rally in Virginia in 2018 vertelde Trump dat Kim Jong-Un en hij ‘aanvankelijk erg hard waren en vervolgens verliefd werden’. ‘Hij schreef me mooie brieven en het zijn geweldige brieven’.

De brieven werden deel van een probleem toen in 2021 bleek dat ze onderdeel waren van een grote hoeveelheid vertrouwelijk materiaal die Trump na zijn presidentschap naar Mar-a-Lago in Florida meegenomen had.

In 2000, toen Trump publiekelijk hintte naar een gooi naar het presidentschap, stuurde ook Oprah Winfrey hem een briefje. ‘Too bad we’re not running for office. What a team!’ (Jammer dat we niet samen voor het presidentschap gaan. wat een team!’, red.) Winfrey reageerde dinsdag op CBS gelaten op het interview van Trump en ‘het berichtje’ dat ze hem zou hebben gestuurd. ‘Het kan zijn dat ik dat toen, 23 jaar geleden, gedacht heb. Vandaag denk ik er zo niet over.’

Duur boek

Aan Breitbart toonde Trump een brief van John F. Kennedy Jr., de zoon van de president John F. Kennedy. Trump kreeg die brief op het moment JFK Jr. een magazine-uitgever was. In die brief bedankt hij Trump na een bezoekje aan zijn kantoor, waarbij ze gepraat hadden over ‘politiek, New York, mannen en vrouwen’.

Breitbart promoot gretig vergezochte complottheorieën van QAnon. Een ervan is dat JFK Jr. niet omgekomen is in 1999 bij een vliegtuigcrash, maar snel weer zal opduiken om de wereld te bevrijden van een kannibalistische en pedofiele elite.

‘Ik geloof dat dat JFK Jr. voor senator zou zijn gegaan. En dat hij ooit president zou zijn geworden’, zegt Trump aan Breitbart. ‘Het was een knappe man, een fantastische kerel. Hij had een it-factor en zou op een dag de top van de wereld hebben veroverd in de Kennedy-familie.’

Wie Letters to Trump binnenkort wil kopen, zal diep in zijn geldbeugel moeten tasten. Het boek kost 99 dollar. Wie een gesigneerd exemplaar wil, zal zelfs 399 dollar op tafel moeten leggen.

