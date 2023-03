‘Ga verdomme van het podium’, riep Avril Lavigne tegen een ­milieuactiviste op de uitreiking van de Canadese Juno Awards.

De Canadese zangeres was net een optreden aan het aankondigen toen een vrouw in bloot bovenlijf op het podium kroop. De security was er snel bij en haalde de halfnaakte ­activiste van het podium. Toen Lavigne later op de avond de Tiktok Juno fan choice award in ontvangst nam, grapte ze: ‘Als iemand iets durft te proberen, sla ik je in elkaar.’

