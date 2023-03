Eerst nog winterse buien, daarna meestal droog

Na een ochtend met eerst nog winterse buien, vooral in het oosten van het land, wordt het in de namiddag meestal droog. Dat voorspelt het KMI. Het kwik haalt 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen.

De bewolking neemt wel weer toe vanaf de Franse grens. Tijdens de avond wordt het zwaarbewolkt met mogelijk al wat lichte regen of motregen over het westen van het land, maar vooral in de nacht naar donderdag verwacht het KMI af en toe lichte regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog.

De minima worden ‘s avonds bereikt en schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +5 of +6 graden in het westen.

Donderdag wordt het, na een eerder grijze start met kans op wat gedruppel, snel zonnig en droog met hoge bewolking. De maxima liggen wat hoger, tussen 7 en 14 graden. Vrijdag kan het zelfs lokaal 18 graden worden, maar uiteindelijk gaat het toch weer regenen vanuit het westen.