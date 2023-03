Vandaag verlaat een storing met winterse neerslag in de loop van de ochtend ons land via het oosten. Daarna is het mistig, maar wel droog. Het westen blijft wellicht droog in de ochtend. De rest van de dag is het overwegend droog met af en toe opklaringen. Bij weinig wind uit het westen, bereikt het kwik 8 of 9 graden. Vanavond blijft het droog en er zijn enkele opklaringen.