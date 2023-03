Laatste zang

VREEMDE KOSTGANGERS Mist V2

Het mooie verbond tussen Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en George Kooymans kwam in 2021 tot een einde toen Kooymans de diagnose van de spierziekte ALS kreeg. Een jaar later overleed Vrienten. Deze derde plaat is dus het afscheid, en in stijl. Stilistisch is ze vrij gevarieerd, van de snedige rock in ‘Fender strat’, Kooymans’ ode aan zijn gitaren en vrouwen, naar De Groots typische etherische chanson ‘Bladzij na bladzij’, over de overgang naar de eeuwigheid. De dood is een belangrijk thema op dit album, dat de nacht oproept, de winter koestert, en waarin Kooymans ontroerend hoopt dat hij zijn moeder zal terugzien. Daar staat Vrienten tegenover, die met ‘Mist’ intens zijn herfsttij beschrijft, en in ‘Niet wederzijds’ grimmig wikt dat de mens niets betekent. Tussendoor laakt hij ook nog even onze hectische levensstijl, waarin slapen verloren tijd is: iets waar De Groot ‘Ik speel gitaar’ op antwoordt. Hij blijft nog wel even, en vindt zich in ‘Het einde van misschien’ nog ‘te jong om dood te gaan’. Fijn vaarwel. (vpb)