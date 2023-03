Kanker, een kind en dan muziek

SHANA CLEVELAND Manzanita Hardly art

Shana Cleveland, singer-songwriter maar ook auteur en beeldend kunstenares uit Los Angeles, had alle reden om een plaat te maken die klinkt als de vroege lente. Een plotse operatie voor borstkanker was goed gelukt, en ze was zwanger. In ‘Faces in the firelight’ bezingt ze het wachten (van haar man en op haar kind) als het ­ultieme teken van liefde en in ‘Mystic mine’ is ze blij dat ze met haar ongeboren kind de stad kon verlaten.

De songs zijn ingespeeld met mooi fingerpicking ­gitaarspel en versierd met bas, pedal steel, soms wat strijkers en veel glockenspiel. Ze dragen de poëtische teksten, die openbloeien in eenvoudige zinsbouw en concrete beelden, en de liefde uitdrukken voor de ­natuur van Californië. Met Cleveland beleven we mee hoe de ‘Quick winter sun’ verdwijnt en verwelkomen we halverwege ‘Babe’, die in het gras naar de zon kijkt en de rest van het album invult.

Cleveland, die we ook kenden van haar surfband La Luz, kiest hier voor vertraging, understatement en verbeelding. En in ‘Sheriff of the Salton sea’ schildert ze haar omgeving prachtig uit met klank. Manzanita is een album dat evenzeer een sfeer is als een verhaal. (vpb)