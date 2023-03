Russische jets halen Amerikaanse drone neer boven Zwarte Zee

Twee Russische gevechtsvliegtuigen hebben dinsdag boven de Zwarte Zee een Amerikaanse Reaper-drone uit de lucht gehaald . Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie, volgens internationale pers­bureaus. De surveillancedrone vloog door internationaal luchtruim, aldus luchtmacht­generaal James Hecker, die het bevel voert over die regio. De Verenigde Staten laten permanent een Reaper in de regio rond­vliegen, die grote gebieden kan afzoeken tot diep in het Russische grondgebied.

De Russen zouden de propeller van de drone hebben beschadigd, waardoor de VS het toestel moesten laten neerstorten. De VS ­proberen in de regel te voor­komen dat hun militaire technologie in handen van andere staten valt. In de Zwarte Zee, waar de Reaper is neergestort, is de Russische marine prominent aanwezig.

Volgens het ministerie van ­Defensie is het neerhalen van de drone ‘gevaarlijk en onprofessioneel’. Een van de twee Russische gevechtsvliegtuigen zou tijdens de aanval per ongeluk ook bijna zelf zijn neergehaald. De Amerikaanse onderminister van Defensie John Kirby zegt dat Washington contact zal opnemen met het Kremlin om zijn zorgen over het incident te uiten. Ook benadrukt Kirby dat de Verenigde Staten geen toestemming van Rusland nodig hebben om boven de Zwarte Zee te vliegen. (domi)