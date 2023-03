Telex sport

Nog geen selectie voor Vermeeren

Arthur Vermeeren. belga

De nieuwe bondscoach Domenico Tedesco zal Arthur Vermeeren (18) vrijdag niet oproepen voor de Rode Duivels. De Antwerp-middenvelder heeft een selectie beet voor de nationale U19. Op de website van de voetbalbond is die selectie al vrijgegeven. ­ Tedesco noemde Vermeeren al ‘een interessant profiel’. Vrijdag maakt hij zijn selectie ­bekend voor de interlands ­tegen Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart).

Glucosemeter kost Faulkner derde plek in Strade

De UCI is een ­onderzoek gestart naar de Amerikaanse Kristen Faulkner omdat ze tijdens de afgelopen Strade Bianche met een glucosemeter zou gereden hebben, wat niet toegestaan is. Op de officiële uitslagenpagina van de UCI staat er intussen ‘gediskwalificeerd’ achter haar naam. Faulkner eindigde in Siena als derde, na Demi ­Vollering en Lotte Kopecky, maar die podiumplaats blijkt ze nu dus kwijt te spelen. Op de website van de Strade ­Bianche staat ze wel nog als derde ­genoteerd.