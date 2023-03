Dick Fosbury is finaal uitgesprongen. Dat is jammer, maar er viel niet aan te ontkomen. De weg van alle hoogspringers. Ik bekijk zijn wereldrecord op de Olympische Spelen in het wisseljaar 1968. Hoe heerlijk moet het zijn om zulke lenige leden te hebben én zulke ruggelingse ideeën. Gelukkige mensen die fosburyfloppend door het leven gaan.