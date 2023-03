In Duitsland hebben tachtig Oekraïners hun opleiding over Leopard 2-tanks zo goed als voltooid. Binnenkort worden ze aan het front ingezet. ‘Ik ben heel tevreden: 82 procent was raak.’

Voor we de schietoefeningen mogen­ bijwonen, moeten we eerst gele oordopjes insteken. Als een 120 millimeter­-kanon schiet, maakt dat behoorlijk veel lawaai. Vanop een heuvel kunnen we zien hoe vier Leopard ...