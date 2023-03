Europese Commissie vraagt dat lidstaten het terugkeerbeleid strikter opvolgen

De 27 EU-lidstaten ­namen in 2021 340.000 beslissingen om migranten terug te ­sturen naar hun land van ­herkomst. Slechts een vijfde werd uitgevoerd. ‘Dat ondermijnt het vertrouwen.’

De Europese Commissie heeft een nieuwe aanbeveling klaar voor de lidstaten in het kader van de effectieve uitvoering van terugkeerbeslissingen van mensen die geen recht hebben op internationale bescherming. In 2021 werd slechts 21% van die beslissingen uitgevoerd. Dat komt door gebrek aan samenwerking van derde ­landen, maar ook door slechte ­coördinatie tussen de lidstaten.

‘Als we er niet in slagen om mensen terug te sturen, komt ons systeem onder druk en wordt het vertrouwen ondermijnd’, aldus Ylva Johansson, bevoegd voor ­migratie. ‘Om het asielrecht te ­beschermen, moeten we kunnen tonen dat we op een adequate ­manier omgaan met wie geen recht heeft op internationale ­bescherming.’

Volgens de Zweedse Euro­commissaris hebben de lidstaten het slechte resultaat grotendeels aan zichzelf te danken. De meeste uitgevoerde terugkeer­operaties zijn voor rekening van vijf lid­staten: Duitsland, Italië, Frankrijk, Cyprus en Zweden. Lees: de andere landen lopen ­achter.

Slechts een beperkt aantal lidstaten erkent de terugkeerbeslissingen van een andere lidstaat, hoewel dat de procedures kan ­versnellen. De belangrijkste aanbeveling is daarom dat de lid­staten dat systematisch moeten doen. ‘Die aanpak kan illegale ­migratie en secundaire bewegingen binnen de EU helpen ontmoedigen’, aldus de Commissie.

Sinds 7 maart kunnen en moeten de lidstaten een terugkeer­beslissing ook ingeven in het Schengen Information System, de databank van de Schengen­landen. ‘Zo kunnen lidstaten ­onmiddellijk zien of een opgepakte persoon uit een derde land al onderworpen is aan een terugkeerbeslissing van een andere lidstaat.’

De lidstaten kunnen ook nog vaker een beroep doen op de ­speciale eenheid voor terugkeeroperaties binnen Frontex, dat bijvoorbeeld gezamenlijke terugkeervluchten inlegt, zoals woensdag naar Bangladesh.

Het document belandt weer op de tafel van de Europese leiders, die zich volgende week op hun ­Europese top opnieuw over ­migratie zullen buigen.

