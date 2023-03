Bij de beklaagden lijken de emo­tionele pleidooien van de advocaten van de familie van Sanda Dia er ingehakt te hebben. Walter Damen, die opkomt voor L.L., trof na die pleidooien een huilende cliënt aan. Daarna hebben ze besloten om schuldig te pleiten voor onopzettelijke doding en mensonterende behandeling.

L.L., die in Reuzegom de bijnaam ‘strontvlieg’ had, doet afstand van de gunst van de opschorting en vraagt een probatiestraf van twee jaar. Dat is een straf waarbij je voorwaarden moet volgen, anders ga je naar de gevangenis. Ook A.V. – clubnaam ‘Sondage’ – doet afstand van de opschorting. Zijn advocaat Tom De Meester vraagt wel de vrijspraak.

Ondanks de toegevingen volgt de verdediging dezelfde strategie als in Hasselt een jaar geleden. Volgens de advocaten hebben deze ‘intelligente jonge mannen’ zich zo verlaagd door groepsdruk en normvervaging.