Grootste dagwinst van dit jaar voor Bel20

De Bel20 heeft dinsdag een deel van de verliezen van de afgelopen dagen goedgemaakt. De index steeg met 1,88 procent, nadat er maandag en vrijdag 4,3 procent van de waarde was afgeschaafd. Het was de beste dag voor de Brusselse beurs sinds het begin van het jaar. Deze maand kon de Bel20 de sessie slechts één keer eerder positief afsluiten. Van de twintig leden gingen er negentien omhoog. Alleen Ageas moest nog terrein prijsgeven. De grootste winnaars waren de vastgoedaandelen WDP en VGP, die profiteren van de lagere rente.

Ook elders in Europa en in de Verenigde Staten stonden de beurzen in het teken van het herstel, na de klappen die ze hadden gekregen door de ondergang van de Silicon Valley Bank (SVB). Na enkele uren ...