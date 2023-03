Fuse zal geluidsnormen onmiddellijk moeten respecteren

Het Milieucollege van het Brussels Gewest vernietigde op 6 maart de meest recente beslissing van Leefmilieu Brussel in het dossier van de technoclub Fuse. Dat maakte de Brusselse milieuadministratie bekend.

Eind januari had Leefmilieu Brussel de uitbatingstermijn teruggebracht van drie naar twee jaar, waarbij geluidsoverschrijdingen tijdelijk werden geaccepteerd en strengere openingstijden ingevoerd. De buurtbewoners gingen echter in beroep. Volgens het Milieucollege betekent de eerdere beslissing een wijziging van de milieuvoorwaarden, terwijl de enige mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke sluiting zou zijn.

De technoclub mag dus de deuren blijven openen, maar enkel onder de voorwaarden van de oorspronkelijke milieuvergunning. Net die regels maakten midden januari een einde aan het nachtleven, toen het volgens de uitbater ‘onmogelijk was een club in deze omstandigheden te openen’.

Fuse was dinsdagavond niet bereikbaar voor een reactie.

