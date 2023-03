280 banen in het gedrang bij Delhaize

De vakbonden bij supermarktketen Delhaize blijven de acties van het personeel ondersteunen. Dat hebben de bonden volgens vakbondsman Frank Convents (ACV Puls) dinsdagavond in gemeenschappelijk front beslist, nadat eerder op de dag overleg met de directie snel afgelopen was. Bij de centrale diensten staan volgens de bonden 280 banen op de tocht.

De vakbonden bij supermarktketen Delhaize blijven de acties van het personeel ondersteunen. Dat hebben de bonden volgens vakbondsman Frank Convents (ACV Puls) dinsdagavond in gemeenschappelijk front beslist, nadat eerder op de dag overleg met de directie snel afgelopen was. Bij de centrale diensten staan volgens de bonden 280 banen op de tocht.

De directie houdt vast aan haar plan om de 128 supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen, de vakbonden willen dat dat plan ingetrokken wordt. Volgens Myriam Delmée van de socialistische bediendebond SETCa zijn de bonden een actieplan overeengekomen dat ze in de komende weken willen ontplooien.

‘We zijn vastberaden om de directie het plan in zijn geheel te doen intrekken’, aldus Delmée. ‘Het gemeenschappelijk front, arbeiders en bedienden, is sterker dan ooit. Des te meer omdat in de plannen van Delhaize ook sprake zou zijn van het schrappen van 247 banen op centrale diensten.’

Een cijfer dat ook Convents bevestigt. ‘Dat is vermeld op een van de slides die de directie getoond heeft. Er zouden een 280-tal banen verdwijnen met het plan van de verzelfstandiging van de supermarkten, waarvan 247 mensen van het eigen personeel en een aantal externen. In dat geval lijkt het om een collectief ontslag te gaan en zou de Wet-Renault van toepassing moeten zijn.’

De vakbondsvertegenwoordigers zijn daarom een actieplan overeengekomen waarover ze nog geen details willen geven. De primeur zal voor personeel en directie zijn, klinkt het. ‘De volgende dagen zullen we het communiceren aan de werknemers’, zegt Delmée.

Lees ook