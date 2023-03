De Mil kan seizoen uitdoen als hoofdcoach

Officiële communicatie kwam er nog niet, maar Club Brugge is van plan om het seizoen uit te doen met Rik De Mil als T1. De voormalige assistent kreeg het sein dat hij het vertrouwen behoudt. Na de 2-0-zege tegen Standard klonk het al dat de kans groot was en daags ­nadien werd het intern nog eens doorgesproken met De Mil, die de volgende match – zaterdag in Kortrijk – sowieso al aan het voorbereiden was. Hij had vorige week op zijn eerste persconferentie als interim-coach ook al aangegeven dat hij het absoluut zag zitten om door te doen als het bestuur hem die vraag zou stellen. Club raakte er niet uit met topkandidaat ­Alfred Schreuder om op korte termijn over te nemen, waardoor De Mil de kans krijgt om zich te ­bewijzen. Zo kunnen ze bij blauw-zwart achter de schermen op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen.