Twintig jaar geleden kon je in deze krant de volgende lofzang lezen op de nieuwe ­aula Rector Dhanis in Antwerpen: ‘Het ­hele ensemble is zonder meer architectuur van de stad. Het is een indrukwekkend ­alternatief voor de campusuniversiteiten die in hun splendid isolation ver­geten wat een rijkdom een stad in de stad kan creëren.’