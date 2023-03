Een man die een kortstondige relatie aanknoopte met een jonge, Franstalige journaliste, is dinsdag veroordeeld tot vijf jaar cel wegens verkrachting. Eerst stemde ze in met seks, maar hij ging ook door toen ze die toestemming introk.

Toestemming is een cruciaal ­begrip in het nieuwe seksuele strafrecht, dat sinds 1 juni 2022 van kracht is. Die kan alleen uit vrije wil worden gegeven, kan niet worden afgeleid uit een gebrek aan verweer ...