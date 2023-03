Sihame El Kaouakibi kondigt terugkeer naar parlement aan

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

In therapie

Mensen met stalen zenuwen kunnen zich wagen aan de podcast van Behaved. Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD, nu onafhankelijk) geeft er voor het eerst een interview sinds ze twee jaar geleden verdacht werd van subsidie- en andere fraude. Over de zaak zelf rept ze met geen woord, ‘omdat het niet mag’. Wel vindt ze dat de raad van bestuur van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban haar ‘voor de bus heeft gegooid’. Het interview klinkt bij momenten als een zweverige, therapeutische sessie. Het parlementslid voelt zich ‘vrijer dan ooit’, al komt ze nauwelijks buiten. Voor het uitbarsten van de affaire bezocht ze al een therapeut omdat ‘haar binnenkant niet goed zat’. Nu is ze ‘gelukkiger dan ooit’.

Bij de psychiater

‘Eindelijk eens straffer kunnen zijn dan Kristof Calvo, het moet voor Peter De Roover een gloriemoment zijn geweest.’ Aan de andere kant van de wereld (Zuid-Afrika) blijft Siegfried Bracke doorbomen over dat ‘extra pensioen’ (eigenlijk gaat het om een uittredingsvergoeding) dat maandelijks zijn rekening aandikt en dat in zijn vaderland heel wat verontwaardiging losmaakt. N-VA-fractieleider De Roover steunt namelijk een voorstel tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de hele kwestie uit te zoeken. Er lijkt toch iets gebroken tussen de twee Vlaams-nationalisten.

In therapie (2)

El Kaouakibi krijgt in het parlement ‘amper nog een goedendag’, ‘amper nog oogcontact’, samen in de lift gebeurt ‘in stilte’. Daarvoor heeft ze een verklaring. ‘Ik denk dat ik dingen zei en deed die tot ongemak leidden.’ Ze wilde een ‘volksvertegenwoordiger’ zijn, geen ‘partijvertegenwoordiger’: ‘Ik heb de dingen door elkaar geschud, ik liep niet in het gareel, ik was geen stemmachine gedicteerd door de voorzitter.’ El Kaouakibi vindt dat politici ‘een hogere vorm van integriteit moeten hebben’.

Bij de psychiater (2)

De voormalige Kamervoorzitter is het niet eens met de samenvatting die sommige media van zijn eerste verdediging hadden gemaakt. ‘Siegfried Bracke weigert pensioenextra’s terug te betalen.’ (in De Tijd en Het Laatste Nieuws, red.) ‘Ik daag iedereen uit: waar staat dat?’ De N-VA’er vindt het ‘merkwaardig onprofessioneel’. Hij bedoelde enkel dat hij niet van plan was om het ‘zogenaamd gestolen geld’ aan een goed doel te schenken zoals zijn voorganger en ‘medegenieter’ Herman De Croo (Open VLD) had aangekondigd.

In therapie (3)

De opmerkingen over wegkijkende politici verbazen: El Kaouakibi heeft zich al tweeënhalf jaar niet in het Vlaams Parlement vertoond, hoewel ze heel die tijd wordt betaald. Steevast leverde ze een ziektebriefje van haar psychiater. Dat gaat veranderen. Naar eigen zeggen trekt ze opnieuw naar het parlement, waarbij ze hoopt op een medewerker (die het bureau haar tot dusver heeft geweigerd, red.). Ze voert ‘voorbereidende gesprekken’ om ‘de zetel zo goed mogelijk te gebruiken’, om dingen op de agenda te zetten ‘die dringend zijn, en voor jongeren’.

Bij de psychiater (3)

Ook het ‘orakel van de eerlijkheid’ (zijn voormalige VRT-collega Ivan De Vadder, red.) krijgt opnieuw een sneer. Die vond terugbetalen wel het minimum. ‘Het is een kenmerk van dat soort strijders dat ze vooral vinden dat ze zelf te weinig krijgen. Ze bespelen een oud, groot volksinstrument: het klinkt luid, bombastisch zelfs, maar ook behoorlijk vals’, aldus Siegfried Bracke. Er lijkt toch iets gebroken tussen de twee mediamensen.

Paardenmiddel

De Franse PS zit in slechte papieren, er is nood aan een paardenmiddel. Volgens Libération oppert de voorzitter Olivier Faure om Paul Magnette lijsttrekker te maken bij de Europese verkiezingen volgend jaar. De Belgische PS-voorzitter geniet in Frankrijk een puike reputatie bij de socialisten, een erfenis van zijn verzet tegen Ceta in 2016. Het is overigens niet de eerste keer dat de burgemeester van Charleroi wordt gevraagd. In 2019 bedankte hij beleefd voor het aanbod en trok hij in België de Europese lijst.

