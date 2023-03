De nieuwsfeiten van de dag

Sven Mary sprak namens de vader van Sanda Dia. Joris Herregods

1Advocaten verdediging aan het woord op proces-Reuzegom: ‘Niemand nam het op voor Sanda’

Op de tweede dag van het proces over de dood van Sanda Dia hebben advocaten van de verdediging het woord genomen. ‘Niemand nam het op voor Sanda, die zijn vertrouwen in Reuzegom had gelegd,’ zei advocaat Nathalie Buisseret, die de moeder van Sanda Dia vertegenwoordigt. Sven Mary, die namens de vader sprak, had het over een ‘elitair clubje met een rechts ranzig kantje’. Namens verdachte A.V. zei Tom De Meester dat die ‘Sanda Dia geen kwaad wilde berokkenen’.

2Duitse Luise (12) vermoord door twee kinderen

In Duitsland zijn twee meisjes van 12 en 13 jaar opgepakt op verdenking van de moord op een 12-jarig meisje dat zaterdag in Freudenberg was verdwenen. Volgens de politie kenden ze het slachtoffer, en hebben ze de moord al bekend. De twee zijn overgedragen aan de dienst jeugdzorg, maar zijn nog te jong om berecht te worden.

3Terreurbeschuldigden moeten niet meer door de knieën

De terreurbeschuldigden op het proces over de aanslagen van 22/3 worden nog wel naakt gefouilleerd, maar ze moeten niet meer door de knieën buigen en er is geen politieman meer die in hun anus kijkt. Dat hebben de beschuldigden op het proces bevestigd. Daarmee komt de federale politie tegemoet aan een arrest van het hof van beroep van maandag

4Twee vervolgingen bij ‘The voice of Holland’

Rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor misbruik bij de productie van The voice of Holland. Dat heeft het openbaar ministerie in Nederland beslist. Coach Marco Borsato, die ook in de zaak werd genoemd, zal niet worden vervolgd. Iets meer dan een jaar geleden werd de populaire talentenjacht The voice of Holland plots van tv gehaald toen de beschuldigingen bekend raakten. Rietbergen erkende dat hij relaties van ‘seksuele aard’ met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Ali B ontkent de aantijgingen, net als Borsato.

5Rusland beschuldigd van inzetten brandbommen

DS Video | Rusland valt dorp in Donetsk aan met ‘thermietregen’.

In de strijd om Voehledar, een mijnstadje in het zuidoosten van Oekraïne, heeft Rusland ‘thermietbommen’ ingezet, zo moet blijken uit beelden die online circuleren. Het gaat om bommen die niet ontploffen, maar wel branden. ‘Dit is een van de wreedste wapens van de Russen’, aldus Human Rights Watch. Al sinds eind januari proberen Russische troepen Voehledar in te nemen, maar net als op zovele andere plaatsen in Oekraïne wordt er maar weinig vooruitgang geboekt en worden er zware verliezen geleden.

6Terrorist die Belgische ombracht in New York ontsnapt aan doodstraf

Sayfullo Saipov, de Oezbeekse IS-terrorist die op 31 oktober 2017 in Manhattan met een gehuurde vrachtwagen inreed op fietsers, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven, onder wie Ann-Laure Decadt, een 31-jarige uit het West-Vlaamse Oostnieuwkerke (Staden).

7Onderhandelingen bij Delhaize snel voorbij

Onderhandelingen over de geplande hervormingen bij Delhaize zijn dinsdagmorgen al na een kwartier afgesprongen. De bediendevakbonden eisen dat Delhaize zijn plannen intrekt om al zijn eigen winkels te verzelfstandigen. Ze hebben daarop het overleg verlaten. De spontane acties gaan ondertussen gewoon door.

8Opnieuw massaontslag bij Meta

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, heeft een tweede ontslagronde in enkele maanden tijd aangekondigd. Er zullen zowat 10.000 banen verdwijnen, meldt de website van Meta. Voorts worden 5.000 vacatures die nog niet waren ingevuld, geschrapt.

9Frank Deboosere al deze maand met pensioen

De afscheidstournee van Frank Deboosere is zo goed als voorbij. De weerman van de VRT gaat op 1 september met pensioen, maar presenteert al op 20 maart zijn laatste weerbericht op Eén. De weerman heeft zo veel vakantiedagen opgebouwd dat hij de deur van de Reyerslaan al vijf maanden voor zijn 65ste achter zich dicht trekt. Deboosere wordt wel nog uitgebreid uitgewuifd op radio en tv.