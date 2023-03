In de Israëlische hoofdstad hebben betogers de weg geblokkeerd naar het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Het is een zoveelste protestactie tegen de omstreden hervormingen die de coalitieregering van de premier wil doorvoeren. De mensen, die met buizen en kettingen aan elkaar hingen, werden opgepakt door de politie.

Honderdduizenden betogers trokken zaterdag door de straten van Tel Aviv. Het was zonder twijfel het grootste protest ooit in Israël. Tientallen vrouwen trokken een rood kostuum aan zoals in de populaire serie en roman The handmaid’s tale. Daarin worden de dienstmaagden van hun rechten beroofd. Bekijk het in de video hieronder.

Lees ook