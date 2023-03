Een mooie foto maken van de maan: met een smartphone van Samsung kan je dat. Maar nu blijkt dat die ‘Space Zoom’-functie gebruikmaakt van AI om die haarscherpe maankraters erbij te ‘verzinnen’. Valsspelen, of toch niet?

Wie met zijn smartphone een mooi plaatje van de maan wil schieten, koopt best een Samsung Galaxy. Dat is toch het marketingpraatje, sinds die vanaf 2020 ‘Space Zoom’ kregen ingebouwd. Dat is een ultrazoomfunctie ...