WK voetbal 2026: 104 wedstrijden, 40 wedstrijddagen

Het WK voetbal van 2026 wordt volgens de New York Times de grootste en langste editie ooit. 48 landen strijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada om de wereldbeker, in een nog uitgebreidere opzet dan werd aangenomen.

In totaal zullen op het toernooi 104 wedstrijden worden gespeeld, verspreid over 40 wedstrijddagen, meldt de krant.

Het oorspronkelijke doel was dat er zestien poules van drie landen zouden komen. Maar dat worden volgens de meest recente informatie twaalf groepen van vier, waarvan telkens twee ploegen doorgaan. En dat in combinatie met een extra knockoutronde betekent dat er 104 wedstrijden zullen worden gespeeld, verspreid over veertig dagen.

Dat meldde de wereldvoetbalbond Fifa tijdens een congres in het Rwandese Kigali.

Voor het eerst sinds 2002 zijn drie landen geplaatst zonder kwalificaties te hoeven spelen, de VS, Mexico en Canada dus, als organiserende landen. In 2002 waren dat de organisatoren Japan en Zuid-Korea plus regerend wereldkampioen Frankrijk. Wat er gebeurt met huidig wereldkampioen Argentinië, is niet duidelijk. Vermoedelijk wordt dat een vierde automatisch geplaatst land.

Mede door het verloop van het afgelopen WK in Qatar heeft Fifa voor grotere groepen gekozen, liet Fifa-voorzitter Gianni Infantino weten. ‘In veel poules bleef het tot de laatste minuut spannend.’, zei hij. Infantino wordt trouwens naar alle verwachting donderdag herverkozen als Fifa-voorzitter.

Een andere reden voor de gewijzigde indeling is dat de verwachting is dat de wereldvoetbalbond een stuk meer zou kunnen verdienen. De omzet zou volgens berekeningen kunnen stijgen naar elf miljard euro, bijna vier miljard meer dan tijdens de afgelopen editie van het WK voetbal.

