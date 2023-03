Welk stopwoordje gebruikt Lien Thys uit 1985 te veel? Wie schuift aan aan haar droomdiner? En wat was haar ergste job ooit?

Wat is uw vroegste herinnering?

Ik zit met twee vriendinnen op straf in de gang in de kleuterschool omdat we met water gespeeld hebben. Het is speeltijd, alle andere kleuters passeren.

Welke levende ...