In de strijd om Voehledar, een mijnstadje in het zuidoosten van Oekraïne, hebben de Russen ‘thermietbommen’ ingezet, zo moet blijken uit beelden die online circuleren. Het gaat om bommen die niet ontploffen, maar wel branden. ‘Dit is een van de wreedste wapens van de Russen’, aldus Human Rights Watch

Al sinds eind januari proberen Russische troepen Voehledar in te nemen, maar net als op zovele andere plaatsen in Oekraïne wordt er maar weinig vooruitgang geboekt en worden er zware verliezen geleden. Zo werd de 155ste marine-infanteriebrigade, ongeveer 5.000 man sterk, midden februari al zo goed als volledig uitgeschakeld.

De Russische troepen ter plaatse klaagden eerder al over een gebrek aan munitie en granaten en dus proberen ze het op een andere manier. Op bovenstaande beelden is te zien hoe een ‘thermietregen’ op het mijnstadje neerdaalt. Hoewel het niet bekend is van wanneer de beelden exact zouden dateren, zouden ze wel ‘onlangs’ gefilmd zijn.

