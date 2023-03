Eigenaars ‘Downton Abbey’ vinden geen personeel meer door Brexit

Een grootse bruiloft in de romantische setting van Downton Abbey? Onmogelijk. Lady Carnarvon kampt met een personeelstekort en schakelt over op de verkoop van gin om het landgoed winstgevend te houden.

De butler van Downton Abbey zou ongetwijfeld sympathie hebben voor het probleem van lady Fiona Carnarvon: personeelstekort. De serie over het leven upstairs en downstairs in de vroege twintigste eeuw is opgenomen in Highclere Castle in het zuiden van Engeland. Tegenwoordig is de hoofdactiviteit de organisatie van grote trouwfeesten. ‘Maar die kunnen we niet meer aanbieden door de Brexit’, klaagt Carnarvon. Vroeger werden op het domein van 5.000 hectare zo’n 25 feesten met meer dan 100 gasten per seizoen gehouden. Bruiloften met ongeveer twintig gasten zijn wel nog mogelijk.

De oorzaak van het personeelstekort is volgens Carnarvon de Brexit. Highclere rekent op jobstudenten, maar: ‘Als we bij onze gebruikelijke interimkantoren aankloppen om mensen te vinden, zijn die er niet. Als we er tien vragen, komen er misschien drie opdagen.’ Het aantal EU-studenten dat op Britse universiteiten werd toegelaten, daalde in 2021 met de helft en het aantal aanvragen met 40 procent.

Lady Carnarvon. Foto: reuters

Ook de inkomsten uit andere takken van Highclere zijn gedaald. Het kasteel is in de zomer open voor het publiek, maar de cadeauwinkel doet het minder goed. Door de toegenomen verzendkosten en papierwinkel verzendt het geen pakjes meer naar de Europese Unie. Lady Carnarvon klaagt over de klap die de horeca onderging door corona en de hoge inflatie waardoor bezoekers minder geld spenderen. De afternoon teas werden afgeschaft.

Verzwakt door zijn dalende inkomsten en gestegen kosten verwacht Highclere dit jaar net break-even te draaien. Daarmee lijkt het landgoed hetzelfde lot te ondergaan als zijn fictieve tegenhanger Downton Abbey. Ook in de reeks gaat het aantal personeelsleden in de loop der jaren drastisch achteruit. En toch blijft lady Carnarvon optimistisch. De gin die ze verkoopt voor omgerekend 40 euro per fles doet het goed in de Verenigde Staten.

