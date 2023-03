Terreurbeschuldigden moeten niet meer door de knieën

De terreurbeschuldigden op het proces over de aanslagen van 22/3 worden nog wel naakt gefouilleerd, maar ze moeten niet meer door de knieën buigen en er is geen politieman meer die in hun anus kijkt. Dat hebben de beschuldigden op het proces zopas bevestigd.

Daarmee komt de federale politie tegemoet aan een arrest van het hof van beroep van maandag, dat de naaktfouilles verbood waarbij de beschuldigden drie keer door de knieën moesten buigen en een agent vervolgens in hun anus keek om te zien of er voorwerpen in zaten.

Op Osama Krayem na, die al maanden niets zegt, bevestigden de zeven beschuldigden in de box één na één dat er vandaag voor het eerst geen ‘kniebuigingen’ meer waren.

Ze bevestigden ook dat ze alleen nog maar een verduisterende bril opgezet kregen bij het transport tussen de gevangenis en de rechtszaal. Ook dat had het hof van beroep gevraagd.

Salah Abdeslam, die vandaag voor de eerste keer in lange tijd aanwezig is in de zaal, had wel nog een boodschap. ‘De democratische landen stoppen niet met lessen geven aan de zogenaamde dictaturen maar in landen als Turkije, Algerije en Marokko gebeuren dat soort praktijken (naaktfouilles, red.) niet.’

Mohamed Abrini deed er nog een schep bij. ‘Ik hoop dat het nu voor altijd stopt. Het is al enkele jaren dat ik zo behandeld word. Er is veel terreur. Ze moeten daar mee stoppen.’

Het proces gaat nu voort met de getuigenissen van slachtoffers van Zaventem.

