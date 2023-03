België heeft nu ook eerste vegan sterrenrestaurant: ‘Vroeger veel bagger over ons heen gekregen’

België heeft zijn eerste vegan sterrenrestaurant: Humus x Hortense. ‘Dit is moedig van Michelin’, zeggen Nicolas Decloedt (44) en zijn vrouw Caroline Baerten (45) die het restaurant in Elsene runnen. ‘We zijn pioniers, kregen jaren geleden bagger over ons heen van het brede publiek omdat we geen kreeft, vlees of kaviaar in ons menu hadden. Ze snapten niet dat je zonder ook gastronomisch kan koken.’