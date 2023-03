Farmaconcern Pfizer neemt de Amerikaanse producent van ­kankermedicijnen Seagen over voor zowat 43 miljard dollar. Dat is nog eens 13 miljard dollar meer dan aanvankelijk gedacht. Pfizer betaalt 229 dollar per aandeel, zo maakte het bedrijf maandag bekend. Dat is bijna een derde meer dan de 172,61 dollar die het aandeel waard was bij de sluiting van de handel vrijdag.