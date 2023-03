Ik schrik een beetje als ik de zandzakken onder mijn ogen zie, en mijn ingevallen wangen. In het vale badkamerlicht word ik niet gelukkig van mijn reflectie. Na een verkwikkende douche grabbel ik in de doos met kleurrijke sjaals. Het is een beproefde truc die zelden effect mist. Als ik me niet lekker in mijn vel voel, draai ik een opvallende doek rond mijn haar, zoek ik een lippenstift in een bijpassende kleur en een opvallende outfit. Ik reken dan op het placebo-effect van een vrolijk uiterlijk.