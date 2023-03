Dieven stelen toegangsbadge en aanslagendossier uit auto van advocaat

Dieven hebben zondag een kopie van het dossier van het terreurproces plus een ­toegangsbadge gestolen uit de auto van een advocaat van een van de ­beschuldigden.

De auto van de advocaat stond ­geparkeerd vlak bij het Vossenplein in de Brusselse ­Marollen. Dieven konden het ­kofferdeksel van de wagen ­openen en stalen een tas met daarin onder meer de computer van de raadsman. Op die computer staat het hele dossier van het terreurproces en veel andere ­gevoelige informatie.

Truitje met Messi erop

De dieven gingen eveneens aan de haal met een toegangsbadge voor het Navo-gebouw waar het proces plaatsvindt, met de 400 bladzijden tellende akte van ­inbeschuldigingstelling én met een Argentijns voetbaltruitje met het opschrift Messi, allemaal voorwerpen die in de koffer ­lagen.

Opmerkelijk genoeg vertoonde de auto geen sporen van braak. Toch slaagden de dieven erin het kofferdeksel te openen. De ­advocaat deed meteen na de ­feiten aangifte van de diefstal.

‘We zijn op de hoogte van een diefstal in een voertuig die op ­zaterdag 11 maart plaatsvond’, meldt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. ‘Er werd een proces-verbaal opgesteld en er loopt een ­onderzoek naar de mogelijke ­dader.’

Veiligheidsprobleem

Door de diefstal ontstond een ­veiligheidsprobleem voor het ­terreurproces. Mensen met slechte bedoelingen zouden ­via de badge ongezien het Navo-gebouw kunnen binnendringen. ‘Meteen na de aangifte is de badge al gedeactiveerd’, zegt een bron aan het Nieuwsblad. ‘Ook het dossier van het terreurproces is nutteloos, want het is ­gecodeerd. Je hebt een paswoord of sleutel nodig om het te kunnen in­kijken.’

Er wordt van uitgegaan dat de diefstal ‘toevallig’ is en dat er ­niemand met terroristische ­motieven achter de diefstal zit.

