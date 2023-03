De dader van de aanslag waarbij in de Amerikaanse stad New York in 2017 acht mensen omkwamen, Sayfullo Saipov, is veroordeeld tot levenslange opsluiting. Het openbaar ministerie had de doodstraf gevraagd. Bij de aanslag stierf een Belgische vrouw.

De 35-jarige Oezbeek was in januari al schuldig bevonden. Na een dagenlange beraadslaging was er in de twaalfkoppige jury geen unanimiteit over de doodstraf. Daardoor wordt Saipov automatisch veroordeeld ...