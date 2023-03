Volgens de advocaat van de vrouw gaf zij haar zoon een ‘pedagogische tik’. Een rechter heeft haar veroordeeld wegens ‘slagen en verwondingen’. Is een ‘tik’ dan toch strafbaar?

‘Een pedagogische tik is inderdaad niet verboden, wat in veel andere landen wel het geval is. Toch ­vinden ook de meeste mensen in ons land dat je een kind beter niet fysiek straft, op geen enkele leeftijd ...