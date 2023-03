India versterkt zijn positie als belangrijkste afnemer van goedkope Russische olie. Het land zegt zich wel aan het westerse prijsplafond te houden.

Sinds de inval in Oekraïne is het volume van de olie die Rusland per tankschip exporteert, nauwelijks gedaald. Het totale volume ligt nu mogelijk wel lager, doordat er minder olie door de pijpleidingen ...