‘The greatest dancer’ zakt verder weg

The greatest dancer, de dansshow van Eén, verliest opnieuw kijkers.

Eén krijgt The greatest dancer van Vlaanderen maar niet van de grond. De dansshow met Siska Schoeters en ­Aster Nzeyimana zag zijn kijkers afgelopen zaterdag verder zakken tot zo’n 473.841. Dat was bijna een derde minder kijkers dan de herhaling van FC De Kampioenen die avond, die zo’n 626.556 kijkers lokte. De première van The greatest dancer wist nog 640.000 kijkers te boeien. Het showprogramma is een van de speerpunten in de populairdere koers die ceo Frederik Delaplace en zijn ­directeur content Ricus Jansegers uit willen met de VRT. Maar echt populair is de show dus niet. En al helemaal niet vergeleken met The masked singer, de gemaskerde zangwedstrijd van VTM op vrijdagavond. De zesde aflevering haalde zo’n 1.184.594 live kijkers. Gestrand op Honeymoon Island, een nieuwe realityshow van de makers van Blind getrouwd, was op vrijdag op VTM 2 dan weer goed voor 422.605 kijkers.

De zondagavond is wél helemaal van de VRT. Château Planckaert startte zijn vierde seizoen op Eén met 1.155.480 kijkers. De ontknoping van de goed bekeken fictiereeks 1985 kon op net geen 875.000 kijkers rekenen.

