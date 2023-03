Tientallen doden na terugkeer cycloon Freddy naar Malawi en Mozambique

De tropische storm ‘Freddy’ heeft voor de tweede keer in een maand tijd een spoor van verwoesting getrokken in het zuiden van Afrika. Daarbij zijn naar schatting zowat 100 mensen om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten en ngo’s gemeld.

In Malawi zijn zeker 66 mensen omgekomen, zegt het Rode Kruis, dat helpt bij de reddingswerkzaamheden, in een tweet. De ngo baseert zich op cijfers van de regering. In een eerder rapport van de autoriteiten werd het dodental geschat op elf in Malawi en vier in Mozambique. Intussen wordt het getal geschat op 100 en verwacht wordt dat dat de volgende uren nog stijgt.

Malawi heeft het rampenplan afgekondigd in verschillende gebieden in het zuiden van het land, waaronder de economische hoofdstad Blantyre, maakte het presidentschap maandag bekend.

Op de eilandstaat Madagaskar waren eerder al mensen omgekomen als gevolg van de cycloon, die een spoor van de verwoesting achterliet. Volgens officiële cijfers kwamen in Malawi, Mozambique en Madagaskar samen in totaal 100 mensen om het leven.

Alleen al in Madagaskar en Mozambique hebben volgens het noodhulpbureau Ocha van de Verenigde Naties bijna een half miljoen mensen humanitaire hulp nodig. De volledige omvang van de schade kan daarom pas de komende dagen worden vastgesteld. Volgens Ocha zal Freddy naar verwachting tot woensdag voor zware regenval en overstromingen in de regio zorgen.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is de storm, die al meer dan een maand woedt, waarschijnlijk de langst aanhoudende cycloon sinds het begin van de weerrecords. Freddy werd op 6 februari uitgeroepen tot cycloon. Op 21 februari bereikte hij voor het eerst land, in Madagaskar. Van daaruit trok de storm verder naar Mozambique en vervolgens terug over de Indische Oceaan. Op 11 maart bereikte Freddy voor de tweede keer Mozambique en Malawi.

Het zuiden van Afrika gaat door een cycloonseizoen, dat van maart tot april regen en zware stormen met zich mee kan brengen.

Lees ook